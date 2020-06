Gallarate diventa lido balneare, torna il Karaoke di Ariele Frizzante

Gallarate si trasforma in lido balneare, almeno per una sera. A portare l’atmosfera delle più belle spiagge della riviera sarà il Karaoke di Ariele Frizzante che dopo il periodo di lockdown è tornato a girare per i locali del Varesotto e di Milano.

L’appuntamento è dunque per giovedì sera, dalle 21. Per motivi di sicurezza è richiesta la prenotazione e all’interno del locale verranno rispettate tutte regole di distanziamento sociale, ma questo non toglie nulla al divertimento.

Il capitano della nave Ariele Frizzante e il marinaio Elton Novara infatti, trascineranno il pubblico tra nuovi e vecchi successi, lasciando spazio a balli di gruppo distanziati e canti a squarciagola.

L’appuntamento è allo Spazio 23 di Gallarate, per accedere alla serata è necessario prenotare il proprio posto al numero 3474912362 e indossare la mascherina. L’ingresso è gratuito e riservato ai soli soci con tessera ACSI sottoscrivibile al costo di 5 euro.