Gallarate, “in prova” anziché in carcere ma frequenta escort e non le paga

Aveva ottenuto l’affidamento in prova in comunità, evitandosi il carcere, ma è finito dietro le sbarre perché non ha saputo resistere alla tentazione di una serata (anzi più d’una) con escort della zona. Protagonista un 38enne di Gallarate, arrestato dai carabinieri e finito in carcere a Busto Arsizio.

Il punto non è tanto la frequentazione di escort, quanto il fatto che le stesse non venivano pagate: un comportamento che risulta decisamente incompatibile con la buona condotta chiesta a chi è in affidamento in prova: la procura di Busto Arsizio ha disposto per il 38enne la carcerazione, con fine pena nel 2024. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Gallarate nella mattina di oggi, mercoledì 17 giugno.

Sempre nella giornata di oggi i carabinieri di Gallarate hanno eseguito anche un ordine di carcerazione, emesso dalla procura di Busto nel settembre 2019: in carcere è finito un 45enne croato, ricercato dal 2016, per una sfilza di reati (qui l’articolo).