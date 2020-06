Gita al lago? Attenzione alle limitazioni ai treni per Laveno-Luino

Treni fermi, nel weekend, nella tratta Ternate-Laveno Mombello-Luino.

Trenord ha comunicato con un avviso che dal 5 al 7 giugno “i treni sulla linea Luino – Gallarate – Milano arriveranno e partiranno dalla stazione di Ternate-Varano B”.

Nel senso che – appunto da oggi e per tutto il weekend – non circoleranno tra Ternate-Varano e Luino e viceversa: il servizio sarà garantito da autobus sostitutivi con fermata in tutte le stazioni.

Al massimo, se volevate andare in treno al lago, potete puntare sul lago di Comabbio: la stazione Ternate-Varano è abbastanza vicina alle sponde del lago e al Parco Berrini di Ternate, che è ampio e consente di tenere abbastanza bene le distanze tra gruppi di persone. Qui le tabelle degli orari dei treni effettivamente in circolazione.