Gli Alpini al fianco del Cai per la sanificazione dei rifugi

Il Club alpino italiano ha accolto con piacere la disponibilità offerta dalle Truppe alpine di collaborare nella sanificazione di alcuni rifugi e nella manutenzione dei sentieri. Una disponibilità particolarmente gradita e opportuna, in un momento nel quale un numero crescente di escursionisti sta tornando a frequentare le montagne dell’intero Paese.

La consegna formale del primo kit è in programma sabato 27 giugno al Rifugio Quintino Sella al Monviso, scelta dal forte valore simbolico, che rievoca le origini stesse del Sodalizio.

In questi giorni, che contieneper i locali,per misurare la febbre a collaboratori e avventori,per misurare la concentrazione di ossigeno nel sangue,e lada esporre con le indicazioni per i frequentatori.

Per la manutenzione dei sentieri, le Truppe alpine affiancheranno i volontari Cai già da tempo impegnati, coordinandosi con i referenti regionali per la sentieristica.

I bivacchi presenti nel Parco vennero chiusi a seguito di ordinanza sindacale, in esecuzione del DPR n 50 della regionePiemonte, al fine di evitare la possibile fruizione in promiscuità. Molti di essi sono stati forzati.

Nella maggior parte dei casi i danni non sono stati dovuti a condizioni di necessità. In un unico caso è stato ritrovato su un registro un messaggio di scuse, ma non è stato lasciato il nome o menzione al possibile risarcimento del danno cagionato.