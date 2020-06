Gli alunni della Pascoli si salutano negli spazi dell’oratorio

I genitori della scuola Pascoli non si sono rassegnati a chiudere l’anno scolastico con un freddo “ciao” via cavo così i rappresentanti delle classi quinta, grazie alla gentile concessione degli spazi dell’oratorio di Biumo Superiore, hanno organizzato un momento di saluto in presenza «La dottoressa Anna Politi, preside dell’istituto comprensivo, le insegnanti e le professoresse- spiega la presidente dell’Associazione Genitori Pascoli Varese – hanno accolto con calore e consueta disponibilità la proposta dei genitori ed è stato accodato anche il saluto ai ragazzi di terza media. Nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza è nato così un pomeriggio di emozioni intense con canti, poesie, regali, borse di studio, insomma tutto quello che si poteva fare per augurare ai nostri bambini e ragazzi di volare alto verso il loro futuro».

