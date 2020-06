Gli ambulatori hanno riaperto ma si chiede la collaborazione degli utenti

Dal 3 giugno scorso l’Asst sette Laghi ha ripreso parzialmente l’attività dei suoi ambulatori. I pazienti con appuntamento già fissato possono quindi presentarsi; chi, invece, si è visto annullare la data, verrà contattato dallo stesso ospedale per riprogrammarla.

Si tratta di un lavoro progressivo che deve tenere conto sia della complessità organizzativa ma anche della priorità e urgenza della prestazione. Per alleggerire le liste d’attesa, è stata introdotta la modalità della teleconsulenza che permette di svolgere da remoto alcune prestazioni.

È ripresa anche l’attività di prenotazione attraverso i diversi canali: telefono (Call Center Regionale 800 638 638 da rete fissa, 02 999599 da cellulare) o online collegandosi al sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/.

Gli accessi ai CUP dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole per la limitazione della diffusione del contagio, indossando la mascherina chirurgica, presentandosi da soli e sottoponendosi all’ingresso al monitoraggio della temperatura corporea.

In questa fase complessa, si chiede la massima collaborazione agli utenti. In particolare si invitano i cittadini ad avvisare preventivamente il Call Center Regionale, il reparto o la sede ambulatoriale se non si presenteranno all’appuntamento, consentendo così di utilizzare quel posto in agenda per chiamare un altro paziente. L’attuale definizione degli appuntamenti è stata rimodulata con le normative sul distanziamento per cui c’è un naturale allungamento dei tempi di attesa.

Per evitare assembramenti nelle sale d’attesa è importante presentarsi con un anticipo di massimo 15 minuti e da soli: è possibile un accompagnatore solo in caso di minori o disabilità o non autosufficienza.

L’Azienda sta lavorando per introdurre nuove soluzioni tecnologiche ed organizzative che permetteranno gradualmente di potenziare l’attività ambulatoriale, garantendo al contempo il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza per operatori e utenti.