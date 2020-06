Gli ibis eremiti fanno tappa sul Verbano e sul Lago di Varese

I volontari della riserva naturale della Palude Brabbia hanno avvistato nel mese di maggio due esemplari di ibis pellegrino sul Lago Maggiore e sul lago di di Varese dove hanno sostato per diversi giorni prima di ripartire.

Grazie al suo becco lungo e sottile, l’ibis eremita è inconfondibile, ma in Europa non lo si vedeva volare liberamente dal 1.600. A causa del bracconaggio è infatti una delle specie più minacciate al mondo, ma i ricercatori sono al lavoro per reintrodurla in Europa centrale e in Italia.

Il progetto di ripopolamento rientra nell’iniziativa LIFE+ promossa dall’Unione Europea. L’obiettivo, però, non è solo aumentare il numero di esemplari, ma riportare l’intera specie alla sua natura migratoria. Ed è qui che sorgono le difficoltà principali.

Come possono infatti migrare i piccoli ibis senza che qualcuno mostri loro quale rotta seguire? A questo punto è compito dei ricercatori trasformarsi in guide, e a bordo di un ultraleggero condurre gli esemplari verso il loro luogo di svernamento alla laguna di Orbetello.

La coppia di ibis avvistata sui laghi del Varesotto sembra testimoniare i primi risultati del progetto, che in Italia concentra le sue energia anche nella lotta contro il bracconaggio.La principale associazione italiana per la caccia e molti altri enti per la conservazione delle specie hanno infatti dichiarato il loro sostegno all’iniziativa.

(foto di Giorgio Trespioli)