Gli vietano l’ingresso al bar perchè senza mascherina, spacca tutto

Non vuole indossare la mascherina per entrare nel bar, il proprietario chiama le forze dell’ordine e lui sfascia tutto quello che trova a tiro. I Carabinieri della stazione di Castellanza hanno arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale un noto pregiudicato “locale”, domiciliato in città, disoccupato, pluripregiudicato, già sottoposto misura di sorveglianza speciale e con obbligo di permanenza presso la dimora in orario notturno.

I militari sono intervenuti, su richiesta pervenuta al servizio numero unico di emergenza “112” da parte del titolare dell’esercizio pubblico denominato “baretto”, che segnalava nel proprio bar persona molesta che stava danneggiando gli arredi del locale poichè era stato richiamato al rispetto delle prescrizioni anticovid (voleva entrare e consumare senza mascherina).

La pattuglia, arrivata sul posto, ha individuato il soggetto in evidente stato di alterazione dovuta ad assunzione bevande alcoliche il quale, allo scopo di sottrarsi al controllo, ha anche tentato di colpire i carabinieri – provando a spintonarli – tanto da costringere gli stessi alla sua temporanea immobilizzazione forzata. Nessuno è rimasto ferito tra i carabinieri intervenuti.

L’unico a riportare ferite è lo stesso pregiudicato che, durante il danneggiamento dei componenti d’arredo del locale, ha riportato una lieve lesione alla mano destra, medicata al pronto soccorso dell’ospedale “Mater Domini” con prognosi di 8 giorni. Il locale ha riportato danni di discreta rilevanza. L’uomo è stato successivamente arrestato e sottoposto al regime di detenzione domiciliare in attesa rito direttissimo fissato per la giornata odierna in tribunale a Busto Arsizio.

Nella giornata di ieri è stata denunciata anche una donna di 40 anni che aveva l’obbligo di stare a casa durante la notte (dalle 22 alle 7) è stata trovata al di fuori della propria abitazione in piena notte.