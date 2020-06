Grande canottaggio a Varese, la soddisfazione del sindaco

Le buone notizie riguardanti i grandi eventi di canottaggio a Varese – ne parliamo in QUESTO articolo – sono state accolte con soddisfazione a Palazzo Estense: il Comune è uno dei soggetti istituzionali impegnati nel comitato organizzatore locale e per questo motivo il sindaco, Davide Galimberti, si dice soddisfatto per la conferma degli Europei 2021 ma anche dell’assegnazione delle Qualificazioni olimpiche dell’anno prossimo e degli Italiani assoluti del prossimo ottobre.

«Poter portare a Varese il grande canottaggio nazionale e internazionale è un’opportunità importante, per la quale abbiamo lavorato molto negli scorsi mesi. L’epidemia ha visto cancellare lo scorso la regata di Coppa del Mondo prevista alla Schiranna, ma ora possiamo ripartire da tre grandi eventi».

«Questa scelta – prosegue Galimberti – premia gli sforzi fatti dai tanti soggetti coinvolti nel progetto. Se il 2021 sarà così un grande anno internazionale, nel 2020 saremo protagonisti assoluti a livello nazionale grazie ai Campionati Italiani di tutte le categorie. Il lago di Varese è un patrimonio per tutto il nostro territorio e, anche tramite questi eventi, potremo farlo conoscere sempre più a tutto il mondo».