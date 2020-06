Guanti e sacchi della spazzatura, Kevin pulisce la spiaggia di Germignaga

Quando ha visto pezzi di plastica e bottiglie sulla riva non ci ha pensato due volte. Ha presto un sacco e ha iniziato a raccogliere la spazzatura che il lago ha trascinato a riva.

Kevin Vallone ha 23 anni, vive a Germignaga e questa mattina ha trascorso il suo tempo libero pulendo una parte di spiaggia pubblica.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto alla fine dei lavori, con un sacco pieno tra le mani. «L’ho sempre fatto. Quando vedo plastica o spazzatura inquinare i luoghi in cui vivo mi viene spontaneo raccoglierla – racconta mentre lo interrompiamo per l’intervista telefonica durante il suo turno di barman -. Il brutto tempo di questi giorni inoltre, ha trascinato molto più materiale sulla riva e non ho voluto aspettare che intervenisse il comune. Mi sono detto, “lo faccio io”». E così è stato.

Kevin non cercava nessuna pubblicità ma il suo è un buon esempio da seguire e ricorda che il rispetto dell’ambiente è fondamentale per tutti noi.