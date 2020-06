“Guardando…oltre la vita”, in diretta su facebook le storie di chi ha vissuto il Covid

Il Covid ha indubbiamente cambiato le vite di ognuno di noi, modificando le abitudini e abituandoci ad un nuovo stile di vita. Di colpo abbiamo riscoperto un nuovo modo di vivere, di interagire con le persone. Abbiamo messo in pausa tutto, stando lontani dagli affetti per proteggere e proteggerci. Al calore di un abbraccio abbiamo sostituito videochiamate a qualsiasi ora del giorno e con la mascherina abbiamo imparato a guardarci di più negli occhi e a dare più valore alla dolcezza di uno sguardo.

E mentre guardavamo fuori dalla finestra aspettando la fine di questo strano periodo, migliaia di persone si sono dedicate in prima linea per dare supporto nell’emergenza Covid, ognuno mettendo a disposizione le proprie capacità al servizio della comunità e del bene collettivo.

Medici, infermieri, volontari e tante altre figure sono stati fondamentali nella lotta di questa terribile emergenza. “Guardando…Oltre La Vita!” vuole essere tutto questo, uno sguardo con occhi e cuore sulle testimonianze di chi ha vissuto in prima linea il Covid. Una puntata speciale prodotta da Incontri Production in collaborazione con ASQ Servizi e Consulenze e condotta da Thomas Incontri e Rossella Di Pierro.

Sarà uno spazio ricco di informazione ed emozione in cui interverranno: Maby Kubicek, Titolare di ASQ Servizi e Consulenze, Dr. Emanuele Antonelli – Presidente della Provincia di Varese e Sindaco di Busto Arsizio, una probabile partecipazione di un rappresentante delle forze dell’Ordine, Dr. Lorenzo Maffioli -Direttore Sanitario ASST Sette Laghi Varese, Professor Francesco Dentali – Direttore Medicina Alta Intensità Ospedale di Circolo di Varese, Dr. Antonio Cuzzoli – Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza, Direttore PS e Medicina d’Urgenza ASST Cremona, Dr. Massimo Maurizio Cannavò – Chirurgo Generale ASST Settelaghi Varese ospedale di Cittiglio partito volontario per Cremona, Dr. Flavio Tangianu – Medico Internista ASST Settelaghi Varese ospedale di Luino partito volontario per Seriate, Dr. Mauro Molteni – Medico Internista ASST Settelaghi Varese ospedale di Tradate partito volontario per Bergamo, Giuliano Rizzato – Presidente Soccorso Aereo Ticino – Cesano Maderno, Prof. Enrico Mismirigo – Onoranze Funebri/Casa Funeraria “ Le Origini” di Mismirigo Lina & Enrico e Dr. Marino Corio – Medico di base Busto Arsizio dell’ Ordine dei Medici di Varese.

Grande emozione sarà il collegamento con la mamma Ombretta e Mattia. La puntata sarà trasmessa in diretta venerdì 19 giugno alle ore 21:00 sulla pagina Facebook di Incontri Production.