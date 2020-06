Idrocarburi nella rete idrica, a Comerio e in due quartieri di Varese vietato l’utilizzo dell’acqua

“Le analisi hanno verificato la presenza di idrocarburi nella rete idrica e se ne vieta l’utilizzo per qualsiasi ragione”. La comunicazione del sindaco di Comerio Silvio Aimetti precede l’emissione d’urgenza di un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua in tutto il comune.

“Ho appena ricevuto comunicazione dal gestore “Le reti” che a seguito delle analisi effettuare presso gli impianti di captazione si è rilevata la presenza di idrocarburi nella rete idrica. La causa è riconducibile a uno sversamento avvenuto in quota. Gli Uffici stanno preparando pertanto un’ordinanza sindacale che stabilisca, fino a nuova comunicazione”, ha spiegato il sindaco che attraverso la macchina comunale sta attivando la richiesta di un servizio sostitutivo.

«L’inquinamento è stata individuato sul Campo dei Fiori ma ritengo che non sia molto importante – spiega il Sindaco di Barasso Antonio Braida che ha emesso l’ordinanza con cui vieta alla popolazione l’utilizzo dell’acqua corrente per scopi alimentari: «Verrà organizzato in giornata l’approvvigionamento con distribuzione di contenitori d’acqua in Piazza San Martino. Non appena possibile verrà comunicato l’orario» completa l’ordinanza.

Anche il Comune di Varese ha diffuso una nota vietando l’uso dell’acqua nei quartieri di Bregazzana e Sant’Ambrogio:

“La società Acsm Agam ha appena comunicato al Comune di Varese che è stato riscontrato un problema nella rete idrica dei quartieri di Bregazzana e Sant’Ambrogio. In attesa di informazioni dettagliate da parte dell’azienda responsabile del servizio, pertanto, Palazzo Estense invita i cittadini residenti nelle aree indicate a non utilizzare l’acqua potabile. Seguiranno aggiornamenti”.

