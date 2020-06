Imu a Fagnano Olona, nessuna sanzione a chi è in difficoltà se paga entro il 30 settembre

Il Comune di Fagnano Olona con delibera di giunta dell’11 giugno ha deciso la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto Imu entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche.

Si è deliberato di non differire la scadenza dell’acconto Imu 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 e di disporre, ad esclusione della quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (codice tributo 3925), la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto Imu entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune (vedi sito www.comune.fagnanoolona.va.it, Attestazione situazione di difficoltà economica causa pandemioa covid-19 ai fini della moratoria della rata di acconto Imu 2020).

Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 177 del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU per alcune attività ed in particolare per gli immobili della categoria D/2, rifugi di montagna e campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si comunica anche che la legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2020 la Tasi (tributo per i servizi indivisibili). Per informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Tributi (340/8973733)