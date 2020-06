Inchiesta Mensa dei Poveri, Erogasmet: “Estranei ai fatti contestati”

Riceviamo e pubblichiamo la note della società Erogasmet S.p.A. il cui nome è finito nell’inchiesta “Mensa dei Poveri” della Procura di Milano, in particolare per una vicenda che riguarda il vice-presidente Stefano Bolla. La società del gas si dichiara estranea ai fatti contestati in questo articolo.

Nelle ultime ore il nome della nostra società è stato associato a vicende emerse nel corso di indagini giudiziarie. Erogasmet S.p.A ritiene di dover chiarire alcuni aspetti per difendere la propria immagine e la propria reputazione: – la nostra società, direttamente e/o in persona dei propri amministratori e/o dipendenti, non è stata destinataria di alcun atto o comunicazione relativi a indagini a proprio carico; – ci dichiariamo del tutto estranei agli illeciti citati e siamo del tutto ignari della loro esistenza; – abbiamo sempre collaborato con le Autorità competenti, ogni volta che ci è stato richiesto, nella convinzione di aver sempre operato in assoluta trasparenza e nel pieno rispetto della legge.