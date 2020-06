Incidente in handbike per Alex Zanardi, portato in ospedale con l’elisoccorso

È ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto oggi – venerdì 19 giugno – nei pressi di Siena, che ha visto coinvolto il grande campione paralimpico Alex Zanardi.

L’ex pilota, che proprio a causa di un incidente in pista aveva perso l’uso delle gambe, stava portando avanti la staffetta Obiettivo Tricolore, che era partita lunedì mattina proprio da Luino con la Silvana Vinci.

Secondo quanto riporta Ansa, Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Le condizioni dell’atleta sarebbero gravi