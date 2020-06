Incontri con gli artisti al Parco della Fondazione Lombardi di Lugano

Nell’ambito di un ricco programma di eventi estivi, nel parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, a Lugano, prende il via “Meet the artist”.

Il parco, abbellito dalle sculture dell’esposizione gARTen si apre agli incontri con gli artisti che, con le loro sculture, hanno dato vita all’esposizione che da metà aprile allieta e colora il parco della Fondazione. Sarà l’occasione per conoscere meglio il loro lavoro e le opere esposte, scambiando idee e prendendo un aperitivo alla buvette della Fondazione.

Gli incontri “Meet the artist” prendono il via giovedì 25 giugno alle 18 con Giada Bianchi.

Giada, artista ticinese, da anni indaga attraverso l’espressione dell’esperienza trasformando atti di presenza e partecipazione in ritratti narrativi e installazioni. Il suo concetto si affida alla tradizione orale; durante la creazione di un dipinto si lascia infatti ispirare dall’ascolto di messaggi vocali raccolti sui social network. Ne risulta così una tela testimone dell’incontro avvenuto fra singole identità e quindi, di conseguenza, simbolo di ogni diversità.

Le installazioni #BIOSFERA (nella foto) nascono dall’elaborazione dei lavori pittorici. L’intenzione è di stimolare un pensiero su quali siano i presupposti essenziali necessari affinché l’esistenza possa espandersi in un contesto di accoglienza e dignità. La sua è un’arte improntata sulla relazione e l’accettazione, volta a riportare l’accento sul vissuto d’ognuno oggi spesso sacrificato in onore del mostrato, affinché ci si possa riconoscere nell’esperienza comune a tutti: la vita.

Ecco tutte le date degli incontri con gli artisti di gARTen:

25 giugno 2020: Giada Bianchi

2 luglio 2020: Manuela Mollwitz

16 luglio 2020: Gianmarco Torriani

30 luglio 2020: Pascal Murer

6 agosto 2020: Giorgia Voneschen

Maggiori informazioni: info@fondazioneteatro.ch – facebook.com/fondazioneteatro

www.fondazioneteatro.ch