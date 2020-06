Individuata la baby gang del centro, quattro denunciati per una rapina

Sono stati identificati e denunciati i quattro giovanissimi, componenti di una baby gang ,che dalla fine del lockdown si sarebbero resi responsabili di alcune rapine ai danni di coetanei, nel centro di Busto Arsizio. Un episodio è stato completamente ricostruito dai Carabinieri della stazione di via Bellini.

Si tratta di tre minorenni (studenti e incensurati) ed un ventenne (disoccupato, l’unico pregiudicato) che negli ultimi giorni di maggio, non appena terminate le “chiusure” post covid 19, in piazza Garibaldi di Busto Arsizio, hanno rapinato un loro coetaneo strappandogli una catenina in oro di valore e strattonandolo al fine di garantirsi la fuga.

Proprio la via di fuga scelta dal gruppo ha permesso – grazie al sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale privato – di recuperare alcuni frame di due dei fuggitivi; una volta identificati i primi due, grazie ad un’indagine approfondita, anche mediante i contatti social, i militari sono giunti agli altri due componenti della banda.

Gli uomini dell’Arma hanno la percezione che la banda si sia resa responsabile di analoghi episodi ai danni di altri coetanei, aspetto sul quale sono in corso verifiche.