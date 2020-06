Inps, Gadda: “Inaccettabili le parole di Tridico contro gli imprenditori”

«Le parole del presidente dell’Inps Pasquale Tridico contro gli imprenditori sono inaccettabili e assolutamente fuori luogo», dice la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

«Dire, generalizzando, che ci sono imprese che non riaprono per ‘pigrizia’ o per ‘opportunismo’, perché tanto c’è lo Stato che paga la cassa integrazione, è non soltanto offensivo, ma tradisce anche una logica anti industriale, che non c’entra nulla con chi è chiamato a ricoprire un incarico tecnico come quello di presidente dell’istituto di previdenza. Tridico, con l’ennesima intervista autogol, danneggia anche il governo, e si conferma totalmente inadeguato e imbarazzante, al pari di Parisi all’Anpal. Non si capisce cosa aspetti la ministra Catalfo a rimuovere entrambi».

«Invece di lanciare sgangherati attacchi – prosegue Gadda – agli imprenditori, che peraltro non hanno alcuna convenienza a tenere chiuso visto che il loro reddito dipende dal rischio di impresa e non certamente dai sussidi, Tridico dovrebbe essere concentrato esclusivamente a far arrivare le risorse ai lavoratori, visto che ancora 400mila cittadini aspettano da tre mesi la cassa integrazione, e fare arrivare tutti gli strumenti messi a disposizione delle famiglie. Pensi a far funzionare l’Inps e la smetta di cercare visibilità personale sollevando dannose polemiche».