La band di Varese che ha conquistato la PFM su Instagram

La loro cover di “Impressioni di settembre” ha ricevuto i complimenti proprio dalla PFM – Premiata Forneria Marconi. Lo storico gruppo infatti, nella giornata di ieri, ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una menzione ai Nadira.

Il gruppo di Varese, fondato nel 1990, è formato da Stefano Vidori alla voce, Maurizio Tedesco alla chitarra, Omar Cappetti alla batteria, Paolo Scolari alle tastiere, Fabrizio Firmani al basso.

La band, genere hard rock progressivo cantato in italiano, recentemente ha pubblicato anche il video di A.O.R., che è stato selezionato come candidato per il miglior video Italiano, nella categoria Video Indipendenti.