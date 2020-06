La bottega degli abbracci in estate, con artisti e scrittori

Libri, cucina, animali, musica, yoga, teatro e serie tv. E soprattutto tanto affetto sono gli ingredienti per passare una mezz’ora spensierata con la“La Bottega degli Abbracci”, le dirette web sulla pagina facebook della Libreria Millestorie di Fagnano Olona, in programma anche in estate, fino a tutto luglio.

Le prossime puntate vedranno protagonisti: Sara Rattaro, i musicisti del Quartetto Maffei, la scrittrice per ragazzi Ilaria Mattioli e Marilù Oliva, Nicoletta Bortolotti, Federica De Paolis. Due puntate speciali sabato 20, La Bottega degli Abbracci incontra “Pagine al sole”, la consueta rassegna organizzata dall’Ecoistituto della Valle del Ticino in collaborazione con La Memoria del Mondo libreria di Magenta e giovedì 25 in occasione dell’uscita del nuovo romanzo “La circonferenza dell’alba” edito da Feltrinelli parleremo con Federica Brunini (sarà possibile avere copie autografate!).

Partito in piena quarantena, il format è ormai consolidato: con la musica dal vivo di Luca Marino, Laura Orsolini conduce uno spazio in cui mantenere e coltivare un contatto umano con i lettori per stare un po’ insieme e chiacchierare di cultura e musica.

Per partecipare è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie dal proprio smartphone, pc o tablet; l’appuntamento è programmato per iniziare a cadenza settimanale.

Di seguito il calendario degli incontri.

• Sabato 20 giugno alle ore 18 puntata speciale “Pagine al sole”. Interverranno Luca Malini della Memoria del Mondo, Stefania Piscopo, Marco Donadoni, Raffaella Radice, Denise Villa, Rita Sozzi.

• Martedì 23 giugno alle ore 18 un’imperdibile chiacchierata con lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica.

• Giovedì 25 giugno h 18 un’altra puntata speciale: Federica Brunini presenta “La circonferenza dell’alba” edito da Feltrinelli. È possibile avere copie autografate su prenotazione. Basta inviare una mail a libreriamillestorie@gmail.com

• Martedì 30 giugno h 18 il Quartetto d’archi Maffei festeggia i primi vent’anni di carriera insieme. Marco Fasoli e Filippo Neri, violini, Giancarlo Bussola, viola e Paola Gentilin, violoncello ci racconteranno un’avventura lunga vent’anni insieme alla scrittrice e docente universitaria Ilaria Mattioni.

• Martedì 7 luglio h 18 incontreremo la scrittrice Sara Rattaro che con Sperling&Kupfer pubblica “La giusta distanza”.

• Martedì 14 luglio h 18 chiacchieriamo con Marilù Oliva che per Solferino pubblica “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre”.

• Martedì 21 luglio h 18 saremo in compagnia di Nicoletta Bortolotti con “Chiamami sottovoce” e Giorgio Nisini “Il tempo umano”.

• Martedì 28 luglio h 18 sarà la volta di Federica De Paolis, vincitrice del concorso DeA Planeta con “Le imperfette”.