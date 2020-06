La cooperativa sociale gorlese versa in difficoltà economiche: il paese si mobilita per aiutarla

Hanno regalato alla popolazione gorlese appuntamenti irrinunciabili come la via dell’Amicizia e il Presepe vivente, hanno percorso le strade di Gorla Minore con i loro bei sorrisi sul volto, regalando genuinità e valori autentici a chi li incontrava: adesso i ragazzi del Gruppo Amicizia potranno ricevere indietro l’affetto che a lungo hanno seminato nella comunità.

La cooperativa sociale che dal 1988 gestisce servizi e progetti per persone adulte con disabilità intellettiva versa infatti in difficoltà economiche, ma è già iniziata una grande mobilitazione con lo scopo di aiutarli.

Da quando sono emersi i problemi economici del gruppo, in tanti in paese hanno contattato la referente, la signora Anna Castoldi, per mettersi a disposizione e offrire il proprio supporto.

Anche il recente lutto che ha colpito la comunità gorlese, con la scomparsa del dottor Bruno Nicola, ha trovato nella cooperativa un sentimento di unità, grazie alla decisione della famiglia dell’amato medico di destinare le eventuali donazioni al Gruppo Amicizia.

Adesso un ulteriore passo in avanti, con la scelta degli educatori di utilizzare la piattaforma di donazioni GoFoundme.com per incanalare la generosità dei cittadini di Gorla. A questo link sarà possibile aderire all’iniziativa, contribuendo anche solo con i 5 euro dell’offerta minima, a mantenere attivo il servizio residenziale e permettere una maggiore stabilità economica all’associazione.

In poche ore sono già stati raccolti quasi 2mila euro, a fronte del tetto di 10mila indicato come obiettivo finale. La signora Anna ha subito voluto ringraziare i donatori, perlopiù anonimi, che hanno contribuito fino ad ora: “Grazie di Cuore a tutte le persone che hanno donato e condiviso! Ma non possiamo fermarci… continuate a diffondere la raccolta fondi, abbiamo bisogno del vostro aiuto; anche il più piccolo gesto può fare una grande differenza! Ancora GRAZIE da parte di tutti noi!”