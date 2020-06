La Fanfara di Lonate suona “online” per celebrare la nascita dei bersaglieri

Torna a suonare la Fanfara dei bersaglieri di Lonate Pozzolo: non di corsa, come di consueto, ma in versione online. L’appuntamento è per il 18 giugno, alle 18.

«Suoneremo per la ricorrenza della Fondazione del nostro Corpo, i bersaglieri, nel 1836» spiega Gianclaudio Ruggeri, presidente della formazione musicale militare. «Lo festeggiavamo sempre, quest’anno lo festeggiamo in modo diverso».

È un ripiego necessario, che pure i bersaglieri vivranno con entusiasmo. «Quest’anno tutte le manifestazioni sono state annullate: i mesi di maggio e giugno erano pieni di raduni provinciali e a livello regionale, poi a settembre era previsto il raduno nazionale. Tutto fermo, su questo fronte. Invece incominceremo al 27 giugno con l’attività di scuola musicale, con le debite distanze e regole: non è possibile garantirle in sede, quindi lo faremo nella sede della Pro Loco»

Nel frattempo lonatesi e appassionati di bande militari potranno comunque seguire il concerto online con oltre venti elementi, «una novità in ambito bersaglieresco». Ci sarà poi tempo per tornare ai grandi appuntamenti, compresi quelli internazionali, i celebri “Tattoo” come quello di Saint Quentin in Francia nel 2019 (nella foto) o quello di Vaduz.