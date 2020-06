La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue lancia l’appello ai più giovani

Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Un appuntamento che in altri anni forse rischiava di passare un po’ in sordina, ma che quest’anno ritrova centralità alla luce della maggior attenzione ai temi sanitari.

La donazione del sangue coinvolge ben 1.683.470 italiani: un gesto di altruismo che si rinnova nel tempo, che passa anche da forti reti associative, a partire dalla presenza diffusa dell’Avis sul territorio. Tra i dati positivi quest’anno c’è l‘aumento dei donatori di sangue dai 18 ai 25 anni, che nel 2019 ha visto un dato in controtendenza rispetto ai numeri (in calo costante) dal 2013.

Oggi sono 213.422 donatori nella fascia di età più giovane (18-25 anni), 1,6% in più rispetto all’anno precedente. Un indicatore positivo che però rimane isolato, come dimostrano il calo registrato nelle fasce 26-35 anni (-1,4%) e 36-45 anni (-3,6%) e l’aumento del numero dei donatori di tutte le fasce di età superiori (dai 46 ai 55 +0,5%, dai 56 ai 65 +5,1%).

Per questo l’attenzione alla ricerca di donatori giovani rimane alta: «La campagna CRI nazionale “Buon sangue non mente” punta a trovare nuovi volontari donatori, in particolare nella fascia giovanile dai 18 ai 40 anni» dice Alberto Ferrero, referente donatori del sangue CRI a Gallarate, che hanno proposto già sabato un momento di sensibilizzazione (nella foto). Oltre all’Avis, anche la Croce Rossa è infatti impegnata nella raccolta di sangue.

Tornando ai numeri, i nuovi donatori sono poco più di 362mila, in calo del 2,3% le donne sono 538.386 (il 32% del totale), circa il 92% del totale dei donatori del 2019 era iscritto alle associazioni. Aumentano i pazienti trasfusi, che nel 2019 sono stati circa 638mila contro i 630mila dell’anno precedente, mentre le trasfusioni sono state circa 3 milioni, ovvero una ogni dieci secondi resta stabile anche il numero dei donatori in aferesi, la procedura che permette di donare soltanto alcune parti del sangue intero come il plasma e le piastrine, che sono stati 202mila. nel 2019 sono stati comunque raccolti 858.170 chilogrammi di plasma per la produzione di farmaci plasmaderivati, quasi 14mila in più rispetto all’anno precedente, pienamente in linea con gli obiettivi del Programma Nazionale Plasma.

Per il sangue è stata garantita anche lo scorso anno l’autosufficienza totale, che per i medicinali derivati dal plasma è a livello nazionale mediamente del 70% circa. È proseguito anche nel 2019 il programma di donazione di medicinali plasmaderivati in eccedenza all’estero.

In occasione della Giornata, Regione Lombardia insieme ad Avis e sistema Areu-118 hanno lanciato anche il nuovo programma regionale per analizzare il plasma dei donatori di sangue portatori di anticorpi anti-SARS-CoV-2 e raccogliere il plasma iperimmune, utile per terapie specifiche per la cura di casi gravi da Covid-19.