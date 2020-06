La Lega sui consigli di quartiere: “Iniziativa a fini elettorali”

«Avere persone volenterose che andranno in giro per la città a contatto con altre persone. È un obiettivo che noi della Lega abbiamo da sempre, seppur pensiamo che queste persone debbano essere elette dai cittadini e non scelte dai partiti». Con queste parole il capogruppo e consigliere comunale della Lega Nord, Fabio Binelli, ha presentato sabato mattina 20 maggio a Palazzo Estense la squadra dei consiglieri di quartiere del Carroccio cittadino. L’iniziativa dei consiglieri di quartiere è stata voluta dall’amministrazione Galimberti ed è stata presentata nelle scorse settimane.

«Ognuno dei consiglieri di quartiere della Lega si muoverà a seconda della sia sensibilità – ha spiegato Binelli -. Abbiamo il classico elenco delle piccole opere che non vengono realizzate e che terremo monitorate, ma anche loro singolarmente potranno segnalare le necessità della zona che avranno il compito di seguire. Come partito abbiamo dato piccole indicazioni politiche, come il mandato che nessuno dei nostri si proporrà come coordinatore. Purtroppo ci scontriamo con un regolamento fatto malissimo perché molti punti non sono chiari, anche sotto il profilo della legittimità. Ma è quello a cui ci troviamo di fronte e cercheremo di farlo presente all’amministrazione Galimberti».

Sulla polemica anche il Commissario cittadino della Lega Cristiano Angioy Viglio: «Sono convinto che i nostri militanti daranno il meglio. Ma non posso non sollevare qualche perplessità perché questa iniziativa dei consiglieri di quartiere è iniziata quasi a fine mandato di Galimberti, a meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative. Partendo così tardi mi sembra una mossa propagandistica a fini elettorali».

A breve pubblicheremo anche l’elenco dei nomi dei Consiglieri di quartiere della Lega