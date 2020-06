La lotteria di Unitalsi Varese aiuta a pagare il pulmino per i disabili

Nell’aprile dell’anno scorso la Sottosezione Unitalsi di Varese si è dotata di un nuovo automezzo Fiat Ducato per il trasporto disabili, affrontando un onere finanziario notevole.

Per mitigare questo impatto economico si è provveduto ad organizzare una lotteria dotata di una ventina di premi, tra cui viaggi ai pellegrinaggi Lourdes e Loreto e un cofanetto soggiorno di un weekend in paesi europei, la cui estrazione era prevista per il 23 maggio scorso.

La concomitanza del Covid-19 non ha permesso di poter dare corso all’iniziativa per la difficoltà di vendita dei biglietti, e dunque Unitalsi Varese ha chiesto l’autorizzazione di poter posticipare la data dell’estrazione al 21 novembre 2020.

«Confidiamo nella sensibilità di tante persone che hanno a cuore la nostra causa: quella di aiutare in modo tangibile nelle loro necessità materiali (trasporto) i tanti amici disabili che si rivolgono alla nostra Sottosezione – dicono gli organizzatori – Ricordiamo che tutto quello che viene attuato dall’Unitalsi è opera di volontariato, quindi l’aiuto materiale economico si rende sempre pressante e necessario».

Per sostenere l’associazione si puà anche comprare l’olio extravergine Unitalsi (con offerta minima di 10 euro, It.0,750), unico sostegno finanziario. L’ordinazione e gli accordi per il ritiro vanno fatti ai numeri 0332 263327 oppure 331 7786060.