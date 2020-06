La Pallacanestro Varese si lancia nel mondo degli sport elettronici

La Pallacanestro Varese entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports (OIES), una piattaforma dedicata a soggetti business che si occupa di informazione e formazione per gli stakeholder del settore. La società biancorossa lo annuncia in un comunicato, spiegando come il club veda in questo settore (quello dello sport “giocato” davanti a uno schermo) un canale sul quale costruire nuove strategie di attrazione verso fasce di pubblico che abitualmente non seguono le vicende della Openjobmetis.

Per questo motivo, il club ha stipulato un accordo con la Top Players Asd, una società che si occupa di evento e campionati di e-sport in Lombardia e con essa ha dato vita a una lega di basket online (la eBasketLeague) che ha raggiunto risultati importanti, secondo il parere dei dirigenti biancorossi. A seguito di questa esperienza quindi, Pallacanestro Varese ha deciso di proseguire su questa strada e consolidare la propria presenza nel settore e-sport.

«L’ingresso della Pallacanestro Varese nell’OIES mostra quando fermento ci sia nel mondo del basket rispetto agli Esports – commentano i fondatori dell’Osservatorio stesso, ovvero Luigi Caputo ed Enrico Gelfi – Dopo il calcio, la pallacanestro è uno degli sport più amati dagli italiani e questo valore può essere trasferito e coltivato con i videogiochi competitivi. Il punto di vista di una società così blasonata sarà uno stimolo per tutto il nostro network nello sviluppo di nuove progettualità».