La piscina della Bustese Nuoto riapre il 22 giugno ma lascia fuori 150 agonisti

Con un comunicato di poche righe, datato 28 maggio, l’Asd Scuola nuoto Bustese ha deciso di lasciare a casa (per il momento, ma senza una data di ripresa) i 150 nuotatori iscritti ai settori agonistica, propaganada, sincronizzato e master, insieme ai sei allenatori (assunti come collaboratori esterni a ore) che da fine febbraio sono in attesa di conoscere il loro destino. Niente ripartenza anche per i disabili che fanno apnea e per il corso bagnini.Tutte le altre attività (nuoto libero, acquafitness, corsi per bambini e neonatale) ripartiranno il 22 giugno.

Tra i 150 iscritti ci sono moltissimi giovani che ieri mattina hanno messo in atto un flash mob per chiedere alla società sportiva proprietaria dell’impianto “perchè non ci volete più?”. Questo il messaggio lanciato dai ragazzi che in questi mesi di lockdown hanno contato i giorni sul calendario in attesa di tornare di nuovo in vasca per allenarsi. L’iniziativa è stata organizzata dai ragazzi e dai loro genitori mentre gli allenatori hanno preferito attendere comunicazioni, che ad oggi non sono ancora arrivate, dalla Scuola Nuoto Bustese: «Siamo preoccupati per il futuro dell’agonismo – spiega Luca Facchetti – e dalla società al momento non sono arrivate risposte alle nostre sollecitazioni».