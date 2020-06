La Svizzera riapre le frontiere il 15 giugno, Mastromarino: “Importante risultato”

L’intervento di Massimo Mastromarino, Presidente Associazione Comuni Italiani di Frontiera che annuncia la riapertura delle frontiere con la Svizzera e il Canton Ticino il 15 giugno.

“Esattamente un mese fa, il 6 Maggio, pubblicavo questa riflessione e invitavo amministratori e politici a pensare la riapertura. I contagi erano ancora alti e non ci si poteva muovere fuori dal proprio comune se non per lavoro o necessità. Qualcuno sorrideva di circostanza, qualcuno considerava questa richiesta irresponsabile e prematura.

Capivo invece che era necessario parlarne, chiedere alla politica di cominciare a ragionarci.

Pena un isolamento dei nostri territori che sarebbe stato disastroso non solo per l’economia ma anche per i rapporti sociali. È iniziata da allora una lunga e costante interlocuzione con membri del governo, rappresentanti del parlamento e amministratori regionali, assieme a interventi di sensibilizzazione sui media anche oltre confine.

Oggi, a fronte del risultato della apertura senza restrizioni il 15 giugno delle frontiere con la Svizzera e il Canton Ticino, ringrazio a nome della Associazione dei Comuni di Frontiera, tutti Voi, che con impegno e responsabilità vi siete personalmente adoperati per raggiungere questo risultato.”