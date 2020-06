La tempesta salva dalla siccità: “Acqua garantita nelle campagne per 20 giorni”

Se anche ora smettesse di piovere e non cadesse più una goccia d’acqua per settimane, le scorte accumulate negli ultimi giorni basteranno per salvare la stagione agricola fino alla metà di luglio. È questo che emerge dal monitoraggio dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po che stamattina ha riunito l’osservatorio crisi idriche per le ultime elaborazioni.

«L’acqua c’è ovunque -evidenzia il Segretario Generale dell’ente, Meuccio Berselli- grazie al fatto che ha piovuto in modo anche copioso e significativo e ciò ci consente di portare a maturazione le coltivazioni importanti del distretto padano». Così siamo passati «da maggio dove avevamo indicatori sotto la media» e la stagione sembrava a rischio ad oggi «che vediamo che siamo in media sulle portate storiche».

In questa circostanza i riflettori sono di nuovo puntati sul nostro Lago Maggiore «che è addirittura più riempito di quanto richiesto». Il Verbano, infatti, in questi giorni è cresciuto molto arrivando a toccare i 163 centimetri sopra lo zero idrometrico e ora si sta procedendo a riportarlo ai livelli consentiti.

«Dopo il periodo di sostanziale magra invernale e primaverile questa fase risulta beneficiare dell’apporto di precipitazioni abbastanza consistenti che ci consentono di guardare con sufficiente serenità fino alla fine del mese di Giugno» continua Berselli. Secondo le analisi dell’ente l’acqua accumulata con queste perturbazioni basterà per i prossimi 20 giorni, mettendo appunto al sicuro le principali coltivazioni di tutta la pianura.

In ogni caso già il prossimo 9 luglio però è convocato un altro incontro dell’Osservatorio per avere una situazione fedele agli eventi meteoclimatici che si alterneranno sul territorio in previsione della fase più delicata per la maturazione delle importanti colture del Distretto.