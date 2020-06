La Verdi Musica non si ferma e le lezioni proseguono online

L’anno accademico 2019/2020 è iniziato sotto i migliori auspici portando l’associazione musicale La Verdi Musica di Lonate Ceppino e Castelseprio a coinvolgere attraverso la propria offerta didattica e musicale circa un centinaio di musicisti a settimana.

Non solo corsi individuali di canto e strumento, ma anche teoria musicale, laboratori di propedeutica musicale per i più piccoli, percorsi di formazione e certificazione internazionale Trinity College London e i laboratori di musica d’insieme e band quale parte fondamentale del progetto Giovani Musicisti sostenuto dalla Fondazione comunitaria del Varesotto Onlus .

Neanche l’emergenza Covid 19 è riuscita a fermare La Verdi Musica che ha rimodulato la propria offerta didattica interamente online, attraverso piattaforme di videocomunicazione e l’utilizzo da parte degli insegnanti di nuovi linguaggi didattici per sfruttare al meglio la tecnologia anche in ambito didattico, oltre che offrire continuità al servizio, offrendo non soltanto un momento didattico ma anche di svago per tutti i bambini, ragazzi e adulti limitati nelle attività da questo periodo di quarantena.

Con l’arrivo dell’estate La Verdi Musica proporrà i corsi estivi con lezioni individuali organizzabili tra metà giugno e fine settembre, così da vivere un ritmo più rilassante, godersi l’estate e tenersi in allenamento con il proprio strumento o scoprire una nuova passione musicale. Anche in questo caso, senza voler affrettare i tempi e muoversi rispettando tutte le dovute norme di sicurezza igienico sanitaria, i corsi estivi saranno proposti online, confidando nella ripartenza in sede.

«In attesa di nuove disposizioni – dicono i responsabili dell’associazione – non disperiamo di poter organizzare l’evento Un mondo di Musica 2020 rinviato al prossimo 12 settembre, in collaborazione con il centro pastorale parrocchiale a Lonate Ceppino, mentre il 26 settembre è prevista un importante Drum Clink con il maestro Corrado Bertonazzi».

Per informazioni è possibile contattare Alessandro Ferrari Direttore dell’accademia al numero 347 8080848 oppure via email all’indirizzo: accademia@laverdimusica.org