L’accordo con Volandia “regala” a Somma un parco nel bosco e la ciclabile

Una nuova (doppia) ciclabile e un grande parco attrezzato, che consentirà di “vivere” il bosco come area per il tempo libero: sono le due opere che saranno realizzate a Somma Lombardo dalla Fondazione Volandia, come contropartita per l’ampio parcheggio alberato creato lo scorso anno a servizio del museo e dell’aeroporto di Malpensa.

«Si conclude in maniera positiva, sia per la città che per la Fondazione, il lungo iter per l’autorizzazione del nuovo parcheggio, che ci ha impegnato per molto tempo» commenta l’assessore all’urbanistica Francesco Calò.

Dietro la dichiarazione soddisfatta di oggi c’è, in effetti, una fase di confronto tra Comune e Volandia che è stata a tratti piuttosto animata: la Fondazione aveva lanciato il progetto del nuovo parcheggio con l’intenzione di completarlo in tempo per il “bridge” il periodo in cui Malpensa si è trovata a gestire una enorme quantità di traffico (aereo e di veicoli) a causa della chiusura per lavori di Linate.

l tracciato delle ciclabili: quello di prima realizzazione è quello in verde. Volandia e i parcheggi sono al centro dell’immagine

Il nuovo accordo, approvato dalla giunta comunale, prevede che Volandia realizzi opere per 420mila euro. Un primo tratto di ciclabile partirà da Case Nuove (via della Chiesa) e seguirà la Sp52, fino alla rotonda all’ingresso di Volandia, che deve essere realizzata dalla Provincia. Un’altra sezione invece sarà realizzata accanto ai nuovi parcheggi (alberati) sul retro del complesso delle ex Officine Caproni oggi occupate dal museo, verso le piste di Malpensa: «Consentirà di accedere al museo ma anche alla terrazza affacciata sulle piste». Questa sezione potrà essere poi prolungata anche verso Ferno.

E il parco? Verrà realizzato sulla parte di bosco (che diventerà proprietà pubblica) tra la provinciale e la superstrada, di fronte a Volandia: una grande area verde che verrà appunto attrezzata, con stradine interne, panchine, tavoli da picnic, un percorso vita. E che sarà “decorato” anche da alcuni aerei in esposizione, in linea con la vocazione della zona.

Le opere, come detto, saranno realizzate da Volandia a scomputo degli oneri per la realizzazione dei parcheggi, che sono stati appunto realizzati sul retro del complesso di ex Officine Caproni. «Voglio ringraziare il presidente della Fondazione, Marco Reguzzoni, per aver compreso i motivi per cui il Comune in quel momento storico non poteva ottenere il risultato in modo immediato. Oggi siamo a un punto di atterraggio giusto per entrambe le parti» conclude l’assessore Calò.