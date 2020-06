Ladri in azione a San Fermo di Varese, “Hanno frugato in casa mentre dormivamo”

Sono entrati dal cancello del vicino, si sono arrampicati lungo il pluviale e si sono accucciati nel balcone aspettando che in casa le luci si spegnessero e tutti andassero a letto. Poi sono entrati in azione.

I ladri hanno svaligiato una casa di via Pergine nel quartiere di San Fermo, a Varese, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.

In casa c’era tutta la famiglia, padre, madre e figlio, e si sono accorti di quanto accaduto solo alle 4.30 quando è suonata la prima sveglia del mattino.

«Col senno di poi abbiamo ricostruito insieme ai vicini di aver sentito un rumore sulla ringhiera del balcone intorno alla una di notte – spiegano -. Purtroppo non ci abbiamo fatto troppo caso ma quello deve essere stato il momento in cui i ladri si sono nascosti in balcone per aspettare di entrare in azione».

Sono entrati in casa passando una finestra socchiusa e ci sono rimasti almeno un’oretta, a giudicare da quanto hanno dovuto frugare in giro per trovare contanti e qualche gioiello scomparsi dall’abitazione.

«Non ci siamo accorti di nulla e forse è stato meglio così – raccontano -. Al mattino abbiamo chiamato i carabinieri che sono venuto a fare un’ispezione in casa e poi siamo andati in caserma a fare denuncia. Vogliamo segnalare l’accaduto per dire al quartiere di prestare attenzione».