L’apertura della funivia slitta, la ditta: “Inizieremo i lavori alla fine dei indagini”

Continuano le procedure tecniche per arrivare alla riapertura definitiva della funivia di Monteviasco, ma l’ok non è ancora arrivato. Il comune spiega di aver ricevuto la relazione tecnica a firma del Direttore d’Esercizio dell’impianto “Ponte di Piero – Monteviasco” con oggetto “Presentazione del programma dei lavori ai fini della riattivazione dell’impianto “Ponte di Piero- Monteviasco”.

Il documento è stato redatto dopo sopralluoghi e analisi della documentazione relativa all’impianto in oggetto, viste le prescrizioni delle autorità competenti e vista la relazione d’inchiesta DIGIFEMA.

Nella pianificazione del programma di interventi è stata richiesta da parte del Direttore d’Esercizio in data 13/05/2020 la collaborazione della ditta costruttrice ad effettuare valutazioni, la quale ha risposto negativamente, precisando che “Rinnoviamo tuttavia la nostra disponibilità a valutare un nostro eventuale intervento sull’impianto a seguito della chiusura delle indagini da parte della Magistratura competente”

La relazione tecnica sopra menzionata è stata immediatamente trasmessa agli Uffici competenti, ovvero USTIF-LOMBARDIA e Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale. Attendiamo e confidiamo in una rapida risposta degli uffici ministeriali per programmare le prossime azioni.