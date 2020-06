Il Latinfiexpo 2020 a MalpensaFiere è annullato: “Non ci sono i presupposti”

La notizia era nell’aria da tempo ed è stata ufficializzata pochi giorni fa. Quest’anno il Latinfiexpo non ci sarà. È stato Felice Di Meo, il patron dell’evento con Alessandra Azzolari, ad annunciare l’annullamento della manifestazione che fa ballare tutta l’estate nel polo fieristico di MalpensaFiere a Busto Arsizio.

«Purtroppo per quest’anno non ci sono i presupposti per organizzare la VI Edizione di Latinfiexpo» queste sono le parole di Felice Di Meo. L’anno scorso erano state ben 260.000 le persone arrivate nel polo fieristico per ballare e vivere le tradizioni latine.

La manifestazione che per 5 anni ha rallegrato le estati lombarde quest’anno non potrà soddisfare le aspettative di migliaia dei suoi aficionados che ancora oggi scrivono per avere notizie sull’avvio della kermesse.

In ogni caso l’organizzazione sta comunque valutando l’ipotesi di organizzare una “Fiesta” che possa portare il sapore latino, pur nel rispetto delle regole vigenti e con la massima considerazione per la salute di tutti.