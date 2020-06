L’audiovestibologia varesina da 25 anni monitora i pazienti da remoto

L’Audiovestibologia di Varese tra i 500 relatori di un webinar internazionale dal titolo “Standard of Care during the Corona pandemic”.

La Dott.ssa Eliana Cristofari è stata chiamata insieme a colleghi di Europa, Asia, Africa e Australia.

La relazione del primario varesino è stata incentrata sulla ventennale esperienza dell’Audiovestibologia varesina nel monitoraggio da remoto dei propri pazienti. Un sistema di videoconferenza, infatti, ha permesso negli anni di seguire da remoto i pazienti ipoacusici con protesi acustiche o impianto cocleare.

Questo stesso sistema, durante il periodo di lock down, è stato esteso e convertito in controllo remoto esclusivo, consentendo a oltre 100 bambini e adulti di tutta Italia e in Europa di poter proseguire il proprio programma riabilitativo mantenendo un contatto costante con la Struttura varesina con oltre 500 sessioni di lavoro in smart working.

L’Audiovestibologia varesina, unica in Italia, fin dal 1995 ha avviato una tecnologia per le videoconferenze da remoto uno strumento di lavoro che l’allora primario Sandro Burdo volle introdurre con lungimiranza.