Lavena Ponte Tresa: l’acqua invade la biblioteca, volontari al lavoro per salvare i libri

Tra i tanti luoghi di Lavena Ponte Tresa danneggiati dal nubifragio di domenica scorsa, c’è anche la biblioteca comunale. La grande massa di acqua e fango che si è riversata nelle strade del centro ha invaso anche i locali della biblioteca, che si preparava a riaprire dopo il blocco imposto dalla pandemia.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Volontari al lavoro per salvare i libri della biblioteca 4 di 7

Sul posto sono subito arrivati molti volontari a dare una mano e questo ha permesso di salvare gran parte dei volumi.

«Grazie all’aiuto di tante persone abbiamo messo in sicurezza i libri, quasi tutti – dice l’assessore alla cultura Valentina Boniotto – Purtroppo una parte è stata persa a causa del fango. Eravamo pronti per la riapertura, ora ci vorrà un po’ di tempo per ripartire, ma ce la faremo».

«Non so nemmeno chi ringraziare perché sono arrivati in tanti a lavorare con mascherine e guanti, tanti affezionati della biblioteca , tante associazioni, tanti giovani e bambini. Non c’è stato neanche il tempo di salutarci. Il paese li ringrazia tutti – conclude l’assessore – Questo è essere comunità questo dà la forza di guardare avanti».