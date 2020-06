Lavena Ponte Tresa si tinge di bianco in ricordo delle vittime del Covid

Sono oltre duecento le attività di a Lavena Ponte Tresa che partecipano all’iniziativa patrocinata da Comune e Pro Loco e realizzata grazie al contributo e su iniziativa dei commercianti.

“Anime non numeri” recita il volantino apparso in questi giorni nelle vetrine del paese “In questi quasi cento giorni abbiamo sentito parlare di eroi, di politica di crisi economica e di numeri. Sono stati quantificati i contagi e i contagiati, ma la cosa orribile è che i decessi sono stati trattati non come anime ma come numeri”, spiegano gli organizzatori che hanno per questo deciso di creare un momento simbolico che potesse ricordare gli scomparsi e da cui ripartire insieme.

Si è così celebrata Domenica 21 giugno una Santa Messa in Piazza San Giorgio in memoria delle vittime, al termine della quale centinaia di palloncini in materiale biodegradabile si sono librati in cielo. E sempre con palloncini, questa volta a forma di fiore, si sono addobbate le vie del centro paese.