A Lavena Ponte Tresa situazione ancora critica: arriva la colonna mobile della Protezione civile

Dopo la visita di ieri pomeriggio di una delegazione della Regione con dell’assessore Foroni ai luoghi più colpiti dall’alluvione, oggi arriva a Lavena Ponte Tresa la colonna mobile della Protezione civile regionale per dare manforte ai molti volontari che da domenica stanno lavorando in paese con la Protezione civile del Piambello e il Nucleo di Pronto intervento.

«Purtroppo la situazione è ancora critica e i danni sono ingenti – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – Ho chiesto all’assessore e ai consiglieri regionali lo stato di calamità per il nostro comune».

Alcuni punti del paese hanno subito danni molto gravi: «Alcuni torrenti sotterrati nei decenni passati sono oggi il problema strutturale più difficile da risolvere. Per questo gli interventi in via delle Camelie e in via Pianazzo, dove il torrente scorre ora in strada non hanno ancora dato risultati soddisfacenti. Migliora la situazione in via Valle, in via Nolina, via Nariano e in piazza Diaz e da oggi, accanto ai volontari, alle imprese e ai tecnici che non finirò mai di ringraziare, ci sarà anche la Colonna mobile regionale della Protezione civile».

Sul campo 30 volontari, 2 camion con gru, 2 furgoni e 2 pick up con modulo lavabile, 2 furgoni per il trasporto dei volontari, 3 miniscavatori, 2 minipale e 2 minicariole.

«Se il tempo ci aiuta riprenderemo gli interventi diffusi di pulizia e di messa in sicurezza oltre alle operazioni più complesse in via Pianazzo e via Camelie».