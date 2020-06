Lavori in galleria Fiera: chiuso l’allacciamento con la A8, da Rho verso Milano e Varese

Sul R37 Raccordo Fiera di Milano, per consentire un intervento di manutenzione agli impianti della galleria “Fiera”, previsto in due ore, dalle 12:00 alle 14:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, da Rho verso Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate, al km 20+900.

Dalle ore 23:00 di Mercoledì 17 Giugno alle ore 02:00 di Giovedì 18 Giugno 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-S.Siro/Settimo M.se (Km 6+804) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento allo svincolo MI-Baggio/Cusago (km 10+580), per la successiva uscita da carreggiata nord.