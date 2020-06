Scuole riaperte per i maturandi. Per tutti gli altri: “In classe dal 14 settembre”

Le porte delle scuole si sono riaperte dopo 100 giorni di chiusura per l’inizio degli esami di maturità.

Una scadenza che in provincia di Varese coinvolge 6679 maturandi (di cui 399 del serale) e che per modalità di svolgimento non ha precedenti.

La ministra Azzolina ha aperto il primo giorno di esami all’istituto Quarenghi di Bergamo: “Questo è uno dei territori che ha sofferto di più nel Paese e la presenza dello Stato era assolutamente doverosa. Fare gli esami di Stato in presenza non era scontato, alcuni Paesi europei li hanno cancellati. Questi esami di Stato non concludono questo anno scolastico ma se volete li riaprono al prossimo”.

Alla domanda: quando riapriranno le scuole, la ministra ha risposto: “Abbiamo fatto una proposta alle Regioni per il 14 settembre, se intendiamo il riportare tutti gli studenti a scuola, ma già dal 1° settembre le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti che sono rimasti un po’ più indietro”. “La scuola è sempre stata al centro dei pensieri di questo Governo: abbiamo fatto il possibile per stare vicino agli studenti. Non c’era alternativa alla didattitica a distanza in questo periodo in cui tutti erano chiusi in casa. Ringrazio tutto il personale scolastico, gli studenti e i genitori che hanno dato prova di resilienza. Noi, dal canto nostro, ce l’abbiamo messa tutta”

Le modalità di svolgimento della maturità 2020

I candidati sono esaminati da una Commissione d’esame, composta da 6 docenti tutti interni che hanno seguito i maturandi nel corso dell’anno scolastico, ad eccezione del presidente, un esterno designato dal ministero.

Ciascuno studente comincia a discutere, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana.

Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.

Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest’anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.

Le norme di sicurezza

Durante la permanenza negli istituti scolastici sarà obbligatorio indossare la mascherina. Solo nel corso della prova orale gli studenti potranno toglierla, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai commissari. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e pomeriggio). Ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore, che dovrà a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina (in allegato la grafica con le regole di sicurezza per i candidati).