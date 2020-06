L’eclisse, la gita fuori regione e una domenica sul divano nel weekend dei bambini

In questo primo fine settimana di giugno, per la prima volta da oltre tre mesi, le famiglie non solo possono uscire, ma possono spingersi oltre Regione. Meglio se a cavallo tra venerdì e sabato perché a partire dalla serata di domani (6 giugno) sono previsti temporali, anche per tutta la giornata di domenica. E allora spazio a gite e passeggiate nella prima parte del weekend per poi concedersi una giornata di riposo domestico domenica, con spettacoli e iniziative da gustarsi comodamente riuniti sul divano, genitori e figli.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

ESCURSIONI

Eclissi di Luna: occasione per la prima escursione in notturna della stagione potrebbe essere proprio l’eclissi di luna prevista per la serata di venerdì 5 maggio, a partire dalle ore 20.45 circa, fino alle 23. Per ammirarla con i bambini basta scegliere un ambiente aperto poco illuminato (un pratone, un parco, ma anche il balcone o il giardino di casa). Meglio ancora se con una coperta, un binocolo o un piccolo telescopio > Leggi qui

Un giro in bicicletta: condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Nel weekend Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia, con attenzione alle attrezzature giuste > I percorsi anche per famiglie

Passeggiate e tuffi: sui laghi le spiagge libre sono tutte praticabili (Ispra, Luino, Angera e Leggiuno solo per citarne alcune) mentre il Parco del Campo dei fiori offre mille sentieri adatti anche alle famiglie per bambini > Tutte le proposte

Inarzo: nell’Oasi della palude Brabbia aprono i sentieri ma rimangono chiusi il capanno di osservazione e il centro visite, e non sarà possibile parcheggiare lungo la via di accesso alla riserva > Le nuove regole

Tradate: “Facciamo due passi senza una meta precisa. Lo spazio non manca, ma attenzione a distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine”. Questo l’invito del presidente del Parco Pineta ricco di boschi, prati e sentieri > Scopri di più

Saronno – Lomazzo: il Parco del Lura ha riaperto i suoi sentieri e propone una serie di laboratori ed esplorazioni per scoprire la meraviglia della biodiversità, anche sui balconi e nei giardini di casa > Scopri di più

Somma Lombardo: il Parco-Museo del volo di Volandia riapre al pubblico venerdì 22 maggio, con i suoi grandi spazi interni ed esterni per grandi e piccini > Leggi i dettagli

FUORI PROVINCIA O REGIONE

Pombia: anche il Safari park ha iniziato la graduale riapertura di tutti i suoi 450.000 metri quadri di parco all’insegna della sicurezza. La direzione ha attivato nuove procedure igieniche, stabilito alcune regole per i visitatori e limitato qualche servizio nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus > Scopri di più

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

Orta San Giulio: riparte il trenino che permette di scoprire gli angoli più suggestivi della cittadina, con alcune regole per ridurre il rischio di contagio > Scopri di più

Agrate Conturbia: riapre il parco faunistico “La torbiera” con due nuovi cuccioli di Gatto di Pallas, nati alcuni giorni fa: Leggi qui

Pavia: riapre il museo che racconta l’elettricità, dalle origini con Alessandro Volta fino all’elettronica, un viaggio di due secoli raccontato tra tante curiosità e alcuni “pezzi” spettacolari, anche per i bambini > Leggi l’articolo

STORIE E SPETTACOLI

Cazzago Brabbia: ultimi appuntamenti per le “storie virali” condivise sui social da Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese. Una lettura teatrale al giorno, da oltre 90 giorni, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui

Varese: doppio appuntamento per bambini venerdì 29 maggio sui social di Progetto Zattera Teatro: il Tg Zattera, solo notizie per sorridere, alle ore 19, preceduto alle ore 10 da Pillole di “Fisica sognante” > Come partecipare

Vedano Olona: online i racconti del “Binomio suonato”, progetto ispirato a Rodari e creato dall’autrice Giuditta Campello e il chitarrista Claudio Cornelli che pubblicano ogni settimana una “storia suonata”, con diverse attività proposte ai bambini > Leggi qui

Varese: i ragazzi della 2^ liceo economico sociale del Maria Ausiliatrice di Varese pubblicano ogni giorno sui social le loro favole originali perché i genitori possano leggerle ai loro bambini > Scopri di più

SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese 4U: scadono il 10 giugno i termini per partecipare al contest per disegnare la Mascotte Archeo di Varese 4U ispirata ai siti archeologici del nostro territorio. Alla sfida possono partecipare bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni inviando il loro disegno a bambini@varesenews.it > Maggiori informazioni



Travedona Monate: l’amministrazione comunale, insieme a iCare e Proloco propongono ai residenti più giovani il concorso “RiscopriAmo“, invitandoli a raccontare le cose positive scoperte durante il lockdown > Leggi di più

Bodio Lomnago: si intitola “Un disegno, una comunità” il contest promosso dal Comune per i bambini tra 6 e 10 anni che in questi giorni hanno ricevuto un kit di matite colorate e fogli per fare un disegno a sostegno degli esercenti > Tutti i dettagli

Fagnano Olona: la scrittrice Laura Orsolini propone ai lettori del suo ultimo romanzo “Play” un concorso per creare il trailer del libro. In palio, naturalmente, tanti libri > Per saperne di più

GIOCHI E LABORATORI

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni > Scopri di più

Gallarate: il MA*GA affida ai social i suoi laboratori per i più piccoli Lab Inside, sempre legati all’arte contemporanea, tra forme, colori, segni e anche concetti. L’ultimo è Bugs, un’attività che, attraverso una tecnica di stampa particolare, si adatta perfettamente a questa stagione utilizzando foglie e fiori e creando insetti meravigliosi. > La proposta

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, ogni venerdì alle ore 17 > Leggi qui

Jerago con Orago: ripartono a maggio, ogni sabato alle ore 10, le attività per bambini della biblioteca con “Letture a tutto schermo” via social della bibliotecaria Katia che proporrà ogni settimana la lettura di un albo illustrato, seguita da un laboratorio a tema sempre diverso > Come partecipare

Tradate: tra i nuovi laboratori creativi proposti da Parco RTO c’è la costruzione di un rifugio per bombi, da costruire passo passo assieme ai genitori per divertirsi e proteggere insieme gli insetti impollinatori > Scopri come fare