L’estate può iniziare, con le pagelle sulle spiagge balneabili

Con un mese di ritardo, inizia la stagione dei bagni certificati. Ats Insubria ha completato le sue analisi per dare luce verde ai comuni che possono aprire le spiagge in sicurezza. A causa dell’emergenza sanitaria, le attività di campionamento erano slittate per l’impossibilità di uscire con le barche.

Sul portale delle acque del Ministero della Salute si possono trovare le schede tecniche dei singoli luoghi di indagine, con i risultati dei campionamenti. Il lago Maggiore si conferma la perla del Varesotto con le sue sponde quasi del tutto pulite ( solo due i punti critici). Così lo specchio di Travedona e Monate che mantiene la sua pulizia con la sola spiaggia di Cadrezzate con qualità sufficiente.

Promosse le tre località del Ceresio. La vera novità, però, stando a quanto riposta la scheda del Ministero, è sul lago di Varese dove la Schiranna viene indicata “balneabile” grazie alle acque eccellenti.

Un giudizio a sorpresa dopo anni di bocciature, non tanto per la presenza di batteri ma per le proprietà chimiche delle sue acque. I bagni rimangono comunque interdetti per ordinanze ancora vigenti.

(clicca sulla foto per vedere la scheda del portale)

Le pagelle

LAGO MAGGIORE

Angera Lido La Noce balneabile qualità eccellente

Ispra Lido Euratom e Fornaci balneabile qualità eccellente

Brebbia Sabbie d’Oro non balneabile, qualità scarsa

Monvalle Guree balneabile qualità eccellente

Leggiuno Arolo balneabile qualità eccellente

Laveno Mombello Ceresolo – Cerro balneabile qualità eccellente

Castelveccana 5 Arcate Lido II balneabile qualità eccellente

Porto Valtravaglia Lido balneabile qualità eccellente

Brezzo di Bedero Spiaggia Fronte Comune balneabile qualità eccellente

Germignaga Boschettino balneabile acqua buona

Germignaga Spiaggia non balneabile acqua sufficiente

Luino Lido Serenelle balneabile acqua eccellente

Maccagno Lido e Ronco delle Monache balneabile acqua eccellente

Tronzano Lido Windsurf balneabile acqua eccellente

Zenna Lido balneabile acqua eccellente

Molo di Ranco balneabile qualità eccellente

Lisanza e Circolo sestese balneabili entrambi qualità buona

LAGO DI VARESE

Gavirate non balneabile acqua sufficiente

Biandronno non balneabile acqua eccellente

Schiranna balneabile acqua eccellente

Lido di Bodio e Cazzago rientreranno nei luoghi di campionamento

LAGO CERESIO

Montelago a Brusimpiano balneabile con qualità eccellente

Lido Ceresio a Porto Ceresio balneabile con qualità buona

Lido Ponte Tresa Balneabile qualità buona

LAGO DI MONATE

Cadrezzate Lido via al Lago balneabile qualità sufficiente

Osmate Spiaggia balneabile qualità eccellente

Monate – Travedona via Marconi balneabile qualità eccellente

Comabbio campeggio balneabile qualità eccellente

LAGO DI COMABBIO

Trenate parco Berrini non balneabile qualità sufficiente

Varano Borghi non balneabile ma la qualità dell’acqua è buona

Corgeno non balneabile ma la qualità dell’acqua è eccellente

Per tutta l’estate proseguirà l’attività di monitoraggio chimico-fisico e microbiologico delle acque di balneazione e, quindi, di classificazione della qualità delle stesse per ogni singola località, con la possibilità di emettere divieti temporanei appena i parametri risulteranno alterati.

L’emergenza coronavirus ha, quindi, fatto slittare di un mese l’inizio della stagione balneare. «La fruizione degli stabilimenti e delle spiagge – prosegue la dott.ssa Tettamanzi – segue le indicazioni di Regione Lombardia, previste nell’ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 – rispetto, ad esempio, al mantenimento della distanza, ma anche all’aumento dei punti d’ombra in maniera da ridurre gli assembramenti durante le ore più calde. Al momento, inoltre, bisogna indossare ancora le mascherine e rispettare le ordinanze in vigore, fino a nuove disposizioni, anche del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, che regolamentano le attività balneari per tutta Italia».