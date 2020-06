Lezione con gli studenti del Rosetum per l’europarlamentare Isabella Tovaglieri

Nella giornata di venerdì l’europarlamentare Isabella Tovaglieri è stata ospite dell’istituto Rosetum di Besozzo per una lezione online con gli alunni delle classi quinta liceo linguistico e quinta liceo scientifico (opzione scienze applicate).

L’incontro, parte del ciclo di lezioni inerenti a Cittadinanza e Costituzione, è stato dedicato al tema del “Parlamento europeo”. Attraverso un dialogo vivace, stimolato dalle tante domande degli studenti, la dottoressa Tovaglieri ha saputo coinvolgere i ragazzi soffermandosi su importanti questioni, quali: le funzioni del Parlamento europeo, la presenza delle donne nelle Istituzioni politiche, l’importanza dello studio e della preparazione in ambito professionale e politico.

In occasione inoltre della presente giornata dedicata all’ambiente, l’europarlamentare ha discusso con i ragazzi dell’importanza di una corretta educazione e di un giusto comportamento individuale ai fini del rispetto e del miglioramento dell’ambiente che ci circonda. La dottoressa Tovaglieri ha incoraggiato gli studenti, invitandoli ad essere sempre individui attenti e responsabili, anche attraverso l’impegno sociale e la partecipazione politica.

Gli alunni hanno così potuto confrontarsi con questioni importanti, anche in vista di un ‘momento’ per loro così importante come l’imminente uscita dal mondo della scuola. All’incontro, che si è aperto in vista di una collaborazione futura, hanno partecipato anche la Preside, prof.ssa Eugenia Bolis, e la professoressa Giovanna Lo Cicero, responsabile del progetto di “Cittadinanza e Costituzione” dell’istituto.