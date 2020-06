L’inaugurazione del parco di Villa Toeplitz e i “sassolini nelle scarpe” di Daniele Zanzi

Premette che «In una giunta il dibattito è fondamentale» e che «Essere unanimi su tutto è impossibile». Premette anche che «Certe battaglie e certe attenzioni, soprattutto su Villa Toeplitz, sono innanzitutto patrimonio di Varese 2.0, fin dalla sua nascita»e e che «Ne per questo ne tantomeno per dei balconi fioriti, sarò io a far saltare la giunta».

Però il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi, un paio di sassolini dalle scarpe ha voluto levarseli in occasione dell’inaugurazione della ristrutturazione di villa Toeplitz e dei suoi giochi d’acqua: «Lo faccio sempre, se vedo qualcosa di storto, specialmente riguardo qualcosa di cui ho competenza, non so stare zitto».

Un’inaugurazione a cui, tra l’altro, non c’era: con una assenza che diversi hanno notato. «Ci sono andato, come faccio pressocchè quotdianamente, nel pomeriggio di ieri (domenica 21, ndr) per vedere come andava. «E, naturalmente, ho visto persone molto felici di rivedere cosi bello il giardino e i suoi giochi. Una situazione che mi piacerebbe ci fosse solo nei giorni dell’inaugurazione, ma nella normalità. Ma, come diceva Leo Longanesi, “L’italiano preferisce l’inaugurazione alla manutenzione”»

Le precisazioni del vicesindaco e agronomo ci sono giunte, come ogni altro lettore, a commento al post sulla nostra pagina facebook, che annunciava l’inaugurazione dei rinnovati giardini della villa. Ve la proponiamo integralmente:

«Per onestà e correttezza sono necessarie alcune precisazioni :il restauro attuato, che in origine prevedeva molte altre opere tra cui la riattivazione della serra che si trova in una area marginale del parco ( e visti i soldi a disposizione queste opere avrebbero significato una dispersione di risorse: tanti piccoli lavori fatti male) si e’ concentrato , grazie all’intervento del movimento civico 2.0 , sulle fontane colpevolmente lasciate in disuso, per altro oggetto di due tentativi precedenti – molto onerosi – di ripristino nel 2001 e 2008 , rivelatisi fallimentari. I lavori prevedevano fondamentalmente la impermeabilizzazione delle vasche e catene d’ acqua. Lo studio e il ripristino dei giochi sono stati a carico degli uffici comunali – e si spera che non si siano ripetuti errori del passato». Non entro nel merito della qualità dei lavori eseguiti ma in più occasioni ho segnalato l’ inadeguatezza di alcuni interventi, i ritardi e i danni da costipamento causati alla preziosa flora radicata. Nei giochi di acqua il movimento dei fluidi non deve consentire la presenza di alghe e sporcizia altrimenti siamo in presenza di acqua stagnante, dove si sviluppano rane e girini, ottimi esempi di biodiversità ma non presenti in acque mosse, come pure ninfee e altra flora acquatica. Villa Toeplitz e’ sicuramente un gioiello paesaggistico e botanico, grazie a chi lo concepì . Negli anni – anche negli ultimi – la carenza di fondi e di volontà tecniche di manutenzione ne hanno segnato il declino colpevole. Ieri grazie allo sforzo di dieci giorni di lavoro di squadre di operai si e’ posto rimedio alle pessime condizioni in cui il parco versava (Si sa, le inaugurazioni servono anche a questo). Molto bene: comunque e’ bene smetterla con questa nomea di parco tra i migliori dieci di Italia. Questa leggenda deriva da un concorso indetto nel 2008 mi pare da una ditta di rasaerba che, nella speranza di vendere di più , indisse questo concorso . Varese partecipo’ , molti altri no …. e si arrivò a questa classifica che non ha alcun valore .

Penso che chiarezza e conoscenza effettiva della realtà siano sempre la cosa migliore.

In una seconda risposta, precisa anche la sua posizione su “girini e biodiversità”: