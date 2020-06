Primo giorno di ritorno in Italia per i cittadini svizzeri. Oggi, 3 giugno, è la data attesa da molti per la riapertura, seppur parziale delle frontiere tra i due stati. Ma cosa è cambiato in sostanza da oggi?

Per gli italiani non è ancora possibile andare in Svizzera salvo per motivi di lavoro. Per i cittadini elvetici invece la data di oggi segna la possibilità di rientrare in Italia ma solo ad alcune condizioni. Lo si potrà fare ad esempio per ragioni legate al turismo, compresa la frequentazione di bar e ristoranti, per il raggiungimento delle seconde case, per motivi famigliari. Non lo si potrà fare invece per fare la spesa in Italia o acquisti in generale, abitudine molto diffusa soprattutto nelle zone di confine che al turismo “della spesa” elvetico devono gran parte del proprio giro d’affari.