Locali pubblici e aria condizionata: vademecum per garantire la sicurezza?

A partire dall’emergenza Coronavirus, l’attenzione è tornata sui problemi della messa in sicurezza dell’aria condizionata per tutti i locali pubblici. Chi ha un locale e si sta preparando a riaprire, troverà in questo articolo qualche consiglio per essere sicuri di fare tutto a norma di legge, garantendo a se stessi e ai propri clienti il massimo della sicurezza e del comfort.

Una premessa: gli studi ancora in corso

Per risolvere le molte preoccupazioni legate alla sicurezza da garantire sempre per i sistemi di aerazione e condizionamento presenti nei luoghi pubblici, in molti stanno attendendo che un articolo uscito in anteprima (con alcuni estratti pubblicati sul New York Times) divenga effettivamente una completa pubblicazione scientifica.

Inutile dire che bisognerà ancora attendere per essere certi che le proprie soluzioni siano le migliori in assoluto. Dagli studi finora conosciuti, fatti anche tramite utilissime ricostruzioni in 3D dei locali, sembrerebbe che le precauzioni da prendere siano molto simili a quelle solitamente usuali per quanto riguarda le zone fumatori: con un funzionamento simile a quello degli estrattori di fumo, capaci di aspirare l’aria e purificare l’ambiente su cui vanno ad agire.

Anche queste soluzioni sono ancora problematiche, perché pensare a un macchinario che aspiri particelle infette con la possibilità di gettarle in strada, è di certo sconsigliabile.

Di fronte a tutto ciò, le precauzioni che si sono iniziate a prendere puntano intanto su altri fronti, per far sì che i locali siano comunque praticabili e che l’attività economica torni a scorrere indisturbata.

Ecco alcuni accorgimenti tra quelli che è più consigliabile seguire.

Evitare il diffondersi dei batteri tramite la ventilazione

Data l’eventualità possibile che sul luogo di lavoro ci possa essere una persona infetta, il primo consiglio degli esperti – e anche la linea seguita dagli enti normativi competenti – è quello di operare un distanziamento sociale preliminare studiando gli ambienti prima che le persone possano entrarvi. Limitare, ad esempio, il numero massimo di persone che possono entrare in uno spazio circoscritto, oppure imporre i due metri minimi tra una persona e l’altra (una persona ogni sette metri quadrati).

L’obiettivo finale è sempre quello di evitare che i batteri possano diffondersi tramite l’aria: è fondamentale che tutti i luoghi pubblici frequentati da molte persone siano sempre dotati di un sistema di ventilazione meccanica in grado di rendere l’aria sempre purificata e igienizzata.

Fondamentale anche un altro consiglio: installare tali sistemi (se non se ne è già dotati) e tenerli sempre accesi senza nessuna interruzione, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche quando i locali sono chiusi o in pausa.

A tutto ciò, si aggiunge anche la necessità di mettere questi sistemi sempre al massimo della loro potenza, così da rimuovere il prima possibile tutte le particelle pure o impure che gravitano nell’aria. In questo modo, si impedirà che si depositino sulle molte superfici del locale raggiungibili dalle mani, che spesso è difficile tenere sempre chiuse nei guanti o igienizzate dagli appositi gel.

La filtrazione d’aria con i condizionatori

Un altro consiglio dato dagli esperti è quello di puntare tanto sulla filtrazione dell’aria quanto sulla ventilazione meccanica ad opera dei condizionatori industriali, anche noti come industrial air conditioners: tutte e due si possono ottenere grazie ad appositi impianti pensati soltanto per la ventilazione o con altri tipi di impianti solitamente legati alla climatizzazione.

Proprio gli impianti di tipo misto sono quelli capaci di purificare tutta l’aria dell’ambiente, diluendola grazie all’introduzione d’aria esterna resa incontaminata dall’azione capillare di filtri appositi. Questi filtri sono l’ideale per garantire a tutti coloro che vivono, lavorano o transitano in un ambiente, il massimo della sicurezza e dell’igiene.

Puntare sull’igienizzazione straordinaria degli impianti e dei canali integrati

Secondo le perizie sugli specifici luoghi di lavoro analizzati, non sembra essere necessario procedere con un intervento di igienizzazione straordinaria dei canali che compongono i sistemi di aerazione dei locali pubblici. Certo, però, per assicurarsi il massimo dell’igiene e della sicurezza per tutti i clienti, procedere a una simile pratica non può che fare bene.

Il consiglio è, dunque, quello di continuare le normali operazioni di manutenzione e di gestione, in linea con le tempistiche dettate da chi ha installato l’impianto. Per allinearsi alle molte norme e precauzioni contro la diffusione di batteri, è fondamentale che queste procedure siano compiute da personale qualificato, da esperti in grado di garantire una riduzione del rischio su tutti fronti.

Seguendo questi consigli, è possibile riaprire il proprio locale assicurando anche l’utile servizio dell’aria condizionata, senza incorrere in alcun tipo di rischio per i lavoratori e i clienti.