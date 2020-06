Lombardia regina italiana del latte, con 500mila mucche

(foto di Daniele Venegoni) – «La Lombardia è la regina italiana del latte, con 5.000 stalle sulle 27.000 nazionali. Produciamo il 45% del latte italiano grazie alle oltre 500.000 vacche allevate sul nostro territorio regionale». Nella Giornata mondiale del latte l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi ha ricordato gli importanti numeri del settore e ha invitato a consumare latticini del territorio per sostenere il settore egli allevatori che stanno affrontando una dura crisi causata dagli effetti del Covid sull’economia.

«Il settore lattiero caseario – secondo l’assessore – è stato vittima di un attacco mediatico senza precedenti, anche da parte di trasmissioni che vanno in onda in prima serata sulla Tv di Stato, e di bufale che girano sui social che hanno causato un calo di consumi. Fake news che sono state smontate grazie al lavoro degli allevatori, all’innovazione delle nostre stalle e all’attenzione sempre crescente per il benessere animale. I nostri allevamenti sono i più controllati d’Europa. Bere latte fa bene alla salute, sia per i bambini che per gli adulti. Bisogna sostenere con convinzione gli investimenti per innovare ancora di più e rendere le aziende sempre più competitive, produttive e sostenibili».

Tra le ipotesi allo studio anche la tracciabilità anche con sistemi blockchain e etichettatura di origine: «Due battaglie – dice l’assessore – che dobbiamo sostenere per valorizzare la distintività del nostro latte e dei nostri modelli di produzione, altamente di qualità, al fine di garantire al consumatore la possibilità di scegliere con consapevolezza garantendo anche il reddito dei produttori».

«Dobbiamo lavorare per costruire un vero patto di filiera tra i vari attori – conclude Rolfi – soluzione necessaria per essere più competitivi, per evitare pratiche sleali e per garantire la giusta remunerazione del latte agli agricoltori con un prezzo che non può essere inferiore ai costi di produzione».

I numeri lombardi: gli allevamenti di lattifere suddivisi per provincia:

Bergamo 697

Brescia 1.403

Como 130

Cremona 703

Lecco 85

Lodi 264

Mantova 893

Milano 263

Monza e Brianza 32

Pavia 94

Sondrio 291

Varese 78

Totale Lombardia 4.933