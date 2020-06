Lonate Pozzolo, le telecamere lo riprendono mentre ruba in discarica

Colto sul fatto mentre ravana nei cassoni dei rifiuti metallici alla ricerca di materiale da rubare in discarica.

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno hanno denunciato un quarantenne presso la piattaforma ecologica di Via 24 Maggio a Lonate Pozzolo dopo un appostamento seguito a diverse segnalazioni pervenute al comando dei vigili.

Si tratta di furti subiti in orari notturni e dunque dopo la chiusura nella piattaforma ecologica di via 24 maggio a Lonate Pozzolo.

Infatti, dai contenitori presenti all’interno del sito venivano regolarmente prelevati abiti destinati alle Associazioni Onlus, e dai container biciclette, ferro vecchio e oggetti di vario genere.

La Polizia Locale, con l’ausilio del personale dipendente della Società di servizi SAP (responsabile della gestione della piattaforma) e del sistema di videosorveglianza approntava una serie di attività di indagine alla fine di individuare gli autori degli accessi abusivi alla piattaforma e dei relativi furti.

Dopo una attenta analisi dei filmati gli investigatori sono riusciti ad accertare gli orari in cui venivano asportati gli oggetti e ad individuare un uomo di circa 40 anni che accedeva alla piattaforma e successivamente asportava oggetti di vario genere.

Nella serata di ieri, martedì, personale della Polizia Locale, coordinato dal comandante Emanuele Mattei, ha predisposto un servizio di appostamento nei pressi della piattaforma e dopo aver individuato un uomo che vi accedeva abusivamente, ha atteso che l’individuo uscisse dalla discarica, sorprendendolo in possesso di un sacco contenente abiti usati e oggetti di

metallo.

La persona veniva subito fermata ed accompagnata negli uffici del Comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che permettevano di identificare il cittadino, un extracomunitario di 37 anni domiciliato a Lonate Pozzolo, pregiudicato e sprovvisto oltretutto di documenti di soggiorno.

Successivamente il sospettato è stato accompagnato al commissariato di Gallarate per sottoporlo ai rilievi foto-dattiloscopici che ne hanno confermato il suo status di irregolare sul territorio: è stato così segnalato all’Ufficio Immigrazione della questura di Varese.

Attualmente sono in corso le procedure per l’eventuale espulsione dal territorio nazionale.

La persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, per numerosi furti aggravati commessi nei giorni precedenti e per le violazioni delle norme del testo unico sull’immigrazione.

La merce provento di furto, in particolare gli abiti destinati alle associazioni ONLUS, veniva subito restituita al personale della SAP.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Unione dei Comuni Nadia Rosa e dall’Assessore alla Sicurezza dell’Unione Filippo Gesualdi che hanno ringraziato il Comandante Mattei ed i suoi uomini perché «Finalmente si è posto fine a questa serie innumerevoli di furti e per la professionalità dimostrata, in questa come in altre occasioni, che ha consentito di sanzionare gli autori di diversi abbandoni di rifiuti sul territorio»

Un particolare ringraziamento va anche al personale della SAP che ha collaborato alla ottima riuscita dell’operazione.