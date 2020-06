A Lonate Pozzolo nei giorni della crisi gestiti 12 quintali di aiuti

12 quintali di aiuti per chi era in difficoltà economica per la improvvisa crisi del Coronavirus: è il bilancio del “Cestino solidale” promosso a Lonate Pozzolo grazie allo sforzo congiunto di l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla gentilezza, Assessorato al Commercio e Associazione Calluna Onlus NPC.

«L’iniziativa – dice l’assessore alla politiche sociali Melissa Derisi – voleva essere una risposta concreta alla necessità che purtroppo molte famiglie si sono trovate ad affrontare a causa della perdita del lavoro».

«In questo periodo di emergenza sanitaria i volontari di Calluna hanno raccolto generi alimentari a lunga scadenza pari a 12 quintali. Di questi una piccola parte è stata consegnata direttamente ai residenti posti in quarantena e non economicamente autosufficienti; il resto è stato consegnato direttamente alla Caritas lonatese, di cui l’ultima tranche proprio questo fine settimana».

Finita la prima fase di emergenza, l’iniziativa del Cestino Solidale continuerà ad esistere: «Quando ci si reca a fare la spesa, si potrà donare qualche alimento per le famiglie meno fortunate. Se la situazione di emergenza sanitaria sembra essere più sotto controllo, purtroppo quella economica ha lasciato il segno e le persone in difficoltà sono aumentate. È necessario, quindi, fare appello alla solidarietà di tutti per affrontare insieme questo difficile periodo».