Prestito di 40 milioni di euro da Bnl a Lu-Ve spa per la sostenibilità

Tecnicamente si chiama “positive loan” ed è un finanziamento che Bnl mette a disposizione di quelle aziende che coniugano sostenibilità ambientale e sociale con la produzione. Tra queste c’è Lu-Ve spa, azienda di Uboldo specializzata in scambiatori di calore e impianti di refrigerazione, che dall’istituto di credito del Gruppo Bnp Paribas ha ricevuto 40 milioni di euro. (nella foto: Iginio Liberali fondatore e presidente di Lu-Ve spa)

La strategia di crescita perseguita attraverso acquisizioni strategiche nel mondo, la quotazione in borsa, prima sul listino AIM e poi sul mercato telematico MTA, affrontata nei tempi giusti e gli investimenti in ricerca e sviluppo per limitare gli impatti ambientali dei fluidi refrigeranti hanno premiato il gruppo industriale guidato dalla famiglia Liberali.

Il “positive loan” di Bnl prevede condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l’azienda al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità. In particolare Lu-Ve spa sta potenziando sempre di più l’introduzione nei suoi scambiatori di calore dei fluidi refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca e propano) con zero o bassissimo ODP (Ozone Depletion Potenzial) e GWP (Global Warming Potential), in sostituzione degli idrofluorocarburi (HFC), soddisfacendo così le esigenze green dei propri clienti.

Il Gruppo Lu-Ve può contare su 3.200 collaboratori qualificati, dispone di 16 stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina, India e Stati Uniti ed esporta in 100 paesi al mondo l’83% della propria produzione.